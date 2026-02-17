حدث بالفن | موعد عزاء والدة ريم مصطفى ونقابة الأشراف ترد على نسب زينة للرسول وعودة برنامج "الكاميرا
كتب : مصراوي
12:23 ص 17/02/2026 تعديل في 12:26 ص
النشرة الفنية
أصدرت نقابة السادة الأشراف بيانًا رسميًا ردّت فيه على ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار شهادة نسب للسيدة رضا إسماعيل الشهيرة باسم الفنانة "زينة"ونجليها ، مؤكدة أن إجراءات إثبات النسب تمت وفق القواعد المعتمدة وبعد فحص دقيق للمستندات.
