حدث بالفن | موعد عزاء والدة ريم مصطفى ونقابة الأشراف ترد على نسب زينة للرسول وعودة برنامج "الكاميرا

كتب : مصراوي

12:23 ص 17/02/2026 تعديل في 12:26 ص
حدث بالفن | موعد عزاء والدة ريم مصطفى ونقابة الأشراف ترد على نسب زينة للرسول وعودة برنامج "الكاميرا

النشرة الفنية

النسب الشريف حق أصيل.. نقابة الأشراف تؤكد صحة نسب الفنانة زينة ونجليها_1

أصدرت نقابة السادة الأشراف بيانًا رسميًا ردّت فيه على ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار شهادة نسب للسيدة رضا إسماعيل الشهيرة باسم الفنانة "زينة"ونجليها ، مؤكدة أن إجراءات إثبات النسب تمت وفق القواعد المعتمدة وبعد فحص دقيق للمستندات.

حدث بالفن ريم مصطفى تودع والدتها وفاة والدة ريم مصطفى مكان عزاء والدة ريم مصطفى الفنانة داليا مصطفى نقابة الأشراف تؤكد صحة نسب الفنانة زينة ونجليها برنامج المقالب الشهير الكاميرا الخفية عودة برنامج الكاميرا الخفية

