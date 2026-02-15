إعلان

هند صبري تعيد مشهدها الشهير "عايزة ورد يا إبراهيم" مع نجل خالد صالح.. (فيديو وصور)

كتب : معتز عباس

11:06 م 15/02/2026
أعادت النجمة هند صبري تقديم مشهدها الشهير مع النجم الراحل خالد صالح "عايزة ورد يا إبراهيم، في فيلم "أحلى الأوقات".

وقدمت هند صبري مقطع فيديو لمشهد "عايزة ورد يا إبراهيم" مع أحمد نجل الراحل خالد صالح، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "حاجة من ريحة الحبايب". هنا

فيلم أحلى الأوقات، أنتج عام 2004، بطولة حنان ترك ، هند صبري، منة شلبي، مها أبو عوف، حسن حسني، سامي العدل ، خالد صالح، عمرو واكد، أمير كرارة ، أحمد كمال، سلوى محمد علي، خيري بشارة، سيناريو وسام سليمان، إخراج هالة خليل.

تشارك هند صبري بمسلسل "مناعة" في رمضان 2026، بطولة ميمي جمال، خالد سليم، كريم قاسم، أحمد خالد صالح، هدى الإتربي، محمد أنور، قصة عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوي.

هند صبري نجل خالد صالح مشهد عايزة ورد يا إبراهيم

