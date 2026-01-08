إعلان

بحضور نجوم الفن.. تكريم محمد صبحي في عيد الثقافة المصري

كتب : مروان الطيب

07:54 م 08/01/2026
كرّمت وزارة الثقافة، مساء اليوم الخميس، الفنان الكبير محمد صبحي، ضمن فعاليات عيد الثقافة المصري، وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وعدد كبير من نجوم الفن والمثقفين والإعلاميين.

ويأتي تكريم محمد صبحي تقديرًا لمشواره الفني الطويل وما قدّمه من أعمال مميزة في تاريخ الفن المصري على مدار سنوات طويلة.

وشهدت أجواء التكريم احتفاءً واسعًا بمحمد صبحي، الذي يُعد أحد أبرز رموز المسرح والفن الهادف في مصر، لما تميّزت به أعماله من طرح قضايا اجتماعية وإنسانية بأسلوب فني راقٍ جمع بين المتعة والرسالة.

وخلال كلمته أثناء التكريم، أكد محمد صبحي أن ارتباط الإنسان بوطنه وثقافته هو الأساس الحقيقي للاستقرار النفسي والنجاح، ومشيرًا إلى أن الفن له دور كبير في ترسيخ قيم الانتماء وبناء الوعي لدى الأجيال الجديدة.

