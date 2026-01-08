كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن موقف تعرضت له في حياتها الزوجية، بعدما تواصلت معها فتاة وأخبرتها بحبها لزوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف، وذلك خلال حوار سابق لها ببرنامج "ست ستات".

وقالت لقاء: "واحدة كلمتني وقالتلي أنا بحبه وعايزة أبقى معاه، ست سمجة والله العظيم، وأنا مقولتلوش إنها كلمتني، وفضلت قاعدة شوية أتفرج، هو من نفسه انسحب، لأنه بدأ يقلق منها وقال هيخرب بيته ليه؟ إحنا بنحب بعض، إيه اللي يخليه يعمل مشكلة ومعاه ولدين".

وردًا على سؤال الإعلامية حول كيفية تصرف الزوجة في حال تعرضها للخيانة، قالت: "لازم تهدى علشان متخربش بيتها، مفيش حد مبيغلطش وإحنا مش ملايكة، لو حصلت حاجة، لازم تدي فرصة، وتفهم وتتناقش مع جوزها".

يذكر أن الفنانة إيمان الزيدي كتبت عبر حسابها على فيسبوك، تكشف من خلالها انفصالها عن زوجها اللاعب محمد عبدالمنصف حارس مرمى نادي الزمالك الأسبق، وجاء في منشور لها: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات".

