ابنة إيمان البحر درويش تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لوالدها

نفت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش، صحة الأخبار المتداولة عن تدهور الحالة الصحية لوالدها.

وأكدت أمنية أن الحالة الصحية لوالدها جيدة، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: "شكراً لأي حد سأل على بابا، هو كويس الحمد لله و بصحة جيداً ، و لا صحة لخبر تدهور حالته الصحية".

وغاب الفنان إيمان البحر درويش، عن الظهور منذ عام 2021، إثر معاناته من نزيف في المخ.

وقدم آخر ألبوم غنائي "أذن يا بلال"، منذ 21 عام، بينما كانت آخر أعماله الفنية عام 2019 مسرحية بعنوان أغنيته الشهيرة "مكتوب لي أغنيلك".

من أبرز الألبومات الغنائية التي أصدرها( نفسي، شمس ودفا، لحظة، المسحراتي، إحساس بريء، إنتي وأنا، طير في السما، يا وابور يا مولع، ولا عمرك وحشتيني، أنا مقبلش).

