كيف دعم محمد عبدالمنصف زوجته لقاء الخميسي في أول حفل غنائي لها؟

كتب- مروان الطيب:

نشر برنامج "et بالعربي" مقطع فيديو عبر صفحته على "إنستجرام"، من لقاء سابق جمع بين حارس المرمى محمد عبدالمنصف وزوجته الفنانة لقاء الخميسي خلال إحيائها أول حفل غنائي.

ودعم محمد عبدالمنصف زوجته في الفيديو، قائلا: "يا رب إن شاء الله دايما تبقى ناجحة ومكسرة الدنيا ومن حفلة لحفلة في تطور".

وردت لقاء الخميسي قائلة: "هو جاي وكان عنده ماتشات وربنا يخليه ويحفظه يا رب".

وتصدر اسم الفنانة إيمان الزيدي، محركات البحث، بعد إعلانها الانفصال عن محمد عبدالمنصف، بعد زواج دام سنوات- حسب قولها.

وكتبت إيمان الزيدي على مواقع التواصل الاجتماعي: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبدالمنصف بعد زواج شرعي دام 7 سنوات".

أعمال تنتظر عرضها لقاء الخميسي قريبا

تشارك لقاء الخميسي، الفنان مصطفى شعبان بطولة مسلسل "درش" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

اقرأ أيضا:

بعد لحظات مرعبة بالطائرة. عودة طارق الشيخ ورحمة عصام إلى مصر

معلومات عن الفنانة إيمان الزيدي بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف