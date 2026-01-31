كشف الموسيقار هاني مهنا، عن موقف طريف جمعه بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كاشفًا عن جانب إنساني وخفيف الظل في شخصية الرئيس السابق، وذلك خلال ظهوره الإعلامي الأخير.

وأشار "مهنا"، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس المذاع على قناة MBC مصر، إلى أن الرئيس مبارك مازحه ذات مرة بشأن زواجه من أجنبيات، متسائلًا عن تكرار الأمر، ليرد عليه مهنا بابتسامة موضحًا أن الزوجة الأجنبية عند وقوع أي خلاف، تسارع إلى حل المشكلة قبل العودة إلى المنزل، ما يجعل الأمور تحسم سريعًا دون تصعيد.

وأكد الموسيقار هاني مهنا، أن هذا الموقف يعكس روحًا مرحة وإنسانية لدى الرئيس الراحل، لافتًا إلى أنه كان يجمع بين الجدية والفكاهة في تعامله مع من حوله وفي مختلف المواقف اليومية.

