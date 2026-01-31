إعلان

"كل يوم والتاني تتجوز".. هاني مهنا يكشف موقفًا طريفًا جمعه بالرئيس الراحل مبارك

كتب : أحمد العش

12:15 ص 31/01/2026

الملحن هاني مهنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الموسيقار هاني مهنا، عن موقف طريف جمعه بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك، كاشفًا عن جانب إنساني وخفيف الظل في شخصية الرئيس السابق، وذلك خلال ظهوره الإعلامي الأخير.

وأشار "مهنا"، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس المذاع على قناة MBC مصر، إلى أن الرئيس مبارك مازحه ذات مرة بشأن زواجه من أجنبيات، متسائلًا عن تكرار الأمر، ليرد عليه مهنا بابتسامة موضحًا أن الزوجة الأجنبية عند وقوع أي خلاف، تسارع إلى حل المشكلة قبل العودة إلى المنزل، ما يجعل الأمور تحسم سريعًا دون تصعيد.

وأكد الموسيقار هاني مهنا، أن هذا الموقف يعكس روحًا مرحة وإنسانية لدى الرئيس الراحل، لافتًا إلى أنه كان يجمع بين الجدية والفكاهة في تعامله مع من حوله وفي مختلف المواقف اليومية.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من اتحاد المستأجرين على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح – فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29-1-2026.. رياح وأتربة

الموسيقار هاني مهنا هاني مهنا ببرنامج كلام الإعلامية ياسمين عز الرئيس الراحل مبارك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القيادة الأمريكية تعلن إقلاع مقاتلة من حاملة الطائرات "لينكولن" في مهمة
شئون عربية و دولية

القيادة الأمريكية تعلن إقلاع مقاتلة من حاملة الطائرات "لينكولن" في مهمة
"ظهور أبو تريكة ورسالة للجماهير".. كيف أعلن أيمن أشرف اعتزاله كرة القدم؟
رياضة محلية

"ظهور أبو تريكة ورسالة للجماهير".. كيف أعلن أيمن أشرف اعتزاله كرة القدم؟
وفاة نجمة فيلم "Home Alone" كاثرين أوهارا
أجنبي

وفاة نجمة فيلم "Home Alone" كاثرين أوهارا

اعتداء سافر.. بيان عاجل من "الأزهر للفتوى" بشأن المحتوى المسيء للنبي
أخبار مصر

اعتداء سافر.. بيان عاجل من "الأزهر للفتوى" بشأن المحتوى المسيء للنبي
بعد اختطافه.. ميليشيا موالية لإسرائيل تسلم قائد المقاتلين العالقين في رفح
شئون عربية و دولية

بعد اختطافه.. ميليشيا موالية لإسرائيل تسلم قائد المقاتلين العالقين في رفح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟