أحمد شوبير يستضيف نجوم الفن في برنامجه الإذاعي "الوش التاني"

كتب : منال الجيوشي

05:23 م 27/01/2026

كتبت- منال الجيوشي

بدأ الإعلامي ونجم الكرة السابق الكابتن أحمد شوبير، في تسجيل حلقات الموسم الجديد من برنامجه الفني "الوش التاني"، الذي يُبث عبر إذاعة "راديو أون سبورت" للسنة الخامسة على التوالي.

ويستضيف شوبير في برنامجه عدداً من نجوم الفن الكبار، حيث يدير حوارات مطولة معهم تناقش محطات حياتهم الفنية المختلفة والصعوبات التي واجهوها في مسيرتهم.

ومن بين النجوم الذين انتهى كابتن أحمد شوبير بالفعل من تسجيل الحلقات معهم لهذا الموسم: الموسيقار صلاح الشرنوبي، مي سليم، حورية فرغلي، عفاف شعيب، أحمد شيبة، سيمون، حسن الرداد، والمنتج محسن جابر، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين والموزع الموسيقى هيثم نبيل.

