محمد صبحي يتصدر التريند لهذا السبب

كتب : نوران أسامة

12:36 م 24/01/2026

الفنان محمد صبحي

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان القدير محمد صبحي، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد نقله أمس الجمعة للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وتداولت خلال الساعات الماضية أخبارا بتعرض الفنان محمد صبحي لأزمة قلبية مفاجئة ونقله للمستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوجود حالة أزمة قلبية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى محل البلاغ - شارع محمد حجازي أمام المتحف المصري الكبير - تبين بالفحص إصابة الفنان محمد صبحي بأزمة قلبية.

وتواصل "مصراوي" مع جمال صبحي شقيق الفنان محمد صبحي ومدير فرقته المسرحية، الذي أكد أن محمد صبحي أجرى بعض الفحوصات والتحاليل الطبية، داخل أحد المستشفيات، مضيفا: "الحمد الله بنعمل الفحوصات الدورية، ومفيش أي حاجة، وإن شاء الله هيخرج من المستشفى النهاردة".

يذكر أن، آخر ظهور للنجم محمد صبحي، كان بحفل افتتاح الدورة 16 لمهرجان المسرح العربي، والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية يوم 10 يناير الماضي.

