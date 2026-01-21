إعلان

تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "تاجر السعادة" بطولة محمد هنيدي

كتب : نوران أسامة

05:08 م 21/01/2026

المستشار تركي آل الشيخ

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لمسرحية "تاجر السعادة"، بطولة الفنان محمد هنيدي، والتي تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2026.

ونشر "آل الشيخ" البوستر الدعائي الخاص بالمسرحية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "إطلاق تذاكر مسرحية تاجر السعادة، عرض كوميدي مميز من بطولة الفنان محمد هنيدي، ضمن فعاليات موسم الرياض".

وتبدأ عروض المسرحية يوم 27 يناير الجاري، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل، على خشبة مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي، ويشاركه البطولة عدد من الفنانين، أبرزهم علاء مرسي، محسن منصور، محمود حافظ، محمد أوتاكا، وآخرون.

تاجر السعادة

