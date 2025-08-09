تركي آل الشيخ يعلن عن مسرحية من بطولة أيمن زيدان بموسم الرياض

كتبت- منى الموجي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مسرحية جديدة من بطولة الفنان السوري أيمن زيدان، تُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي عبر صفحته الرسمية على موقع X، صورة تجمعه بالفنان الكبير، معلقا "النجم السوري الكبير أيمن زيدان في مسرحية سورية بإذن الله قريبا على مسارح موسم الرياض".

كان المستشار تركي آل الشيخ، كشف ملامح وتوجهات جديدة لموسم الرياض القادم، وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "إن شاء الله في موسم الرياض القادم، اعتماد كامل تقريبًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية، مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".