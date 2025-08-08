إعلان

ركين سعد تستعيد ذكريات "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

05:47 م الجمعة 08 أغسطس 2025
كتب- مروان الطيب|:

استعادت الفنانة ركين سعد ذكريات وكواليس تصوير فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذي عرض تجاريا مطلع العام الجاري.

وشاركت ركين جمهورها ومتابعيها صورا من كواليس التصوير عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مع الفنان عصام عمر الذي شاركته بطولة الفيلم إلى جانب المخرج خالد منصور والكلب رامبو الذي تدور حوله أحداث الفيلم وكتبت: "من كواليس رامبو".

تدور أحداث الفيلم حول (حسن)، الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة (رامبو) كلبه وصديقه الوحيد، في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قِبل جاره (كارم)، الأمر الذي يدفع (حسن) للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذ نفسه و(رامبو) من مصير مجهول.

الفنانة ركين سعد ركين سعد على إنستجرام البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو
