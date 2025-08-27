طارق الشناوي: "أنغام تستحق من والدها فقط الدعاء"

كتبت- سهيلة أسامة:

علق الناقد الفني طارق الشناوي على تصريحات الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، مؤكدًا أن أكثر من أساء إليها طوال مسيرتها الفنية كان والدها نفسه.

وكتب الشناوي عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، معلقًا على تصريحات سليمان الأخيرة: "أكثر إنسان أساء إلى أنغام طوال تاريخها هو والدها الموسيقار الكبير محمد علي سليمان، ذكروا قبل دقائق على لسانه تصريح يحمل فيه عتابًا، قائلًا إن أنغام لم تتواصل معه بعد عودتها من رحلة العلاج".

وتابع: "تسامحت أنغام طوال تاريخها مع والدها بعد أن كان لا يتوقف عن توجيه ضربات مباغتة وقاسية ومتجاوزة لها منذ أن قررت قبل ربع قرن أن تغني من ألحان الآخرين وأن تنطلق فنيًا بعيدًا عن سيطرته، فقرر في لحظة مجنونة ضربها في مقتل وانهال عليها بكل الشائعات التي تنال منها كإنسانة وفنانة، ورغم ذلك لم تتوقف أنغام عن الوقوف بجانبه ودعمه ماديًا وأدبيًا".

وأضاف: "مع الزمن هدأت نبرة غضب سليمان، ولكن مؤكد أن الجراح بداخل أنغام من المستحيل أن تندمل، تنفلت من محمد علي سليمان بين الحين والآخر تصريحات تنال منها، وغالبًا يسارع بنفيها، إلا أنه بعد قليل يكررها".

واختتم الشناوي منشوره: "أنغام تستحق من أبيها فقط الدعاء بإتمام الشفاء والعودة لجمهورها".

ووصلت أنغام إلى فيلتها في الساحل الشمالي، يوم الإثنين 25 أغسطس، عائدة من ألمانيا بصحبة نجلها عمر، ومديرة أعمالها راندا رياض، في طائرة خاصة، بعد رحلة علاج، لتقضي فترة النقاهة، قبل العودة إلى منزلها في القاهرة.

ومن المقرر أن تقضي أنغام 10 أيام في الساحل الشمالي، قبل عودتها إلى القاهرة.

اقرأ أيضًا:

وائل كفوري يحيي حفلاً غنائياً في أبوظبي

"الباشا تلميذ" و"العار" من أبرز أعماله.. معلومات عن المنتج الراحل طارق صيام

حميد الشاعري يوجه رسالة لـ أنغام بعد عودتها لـ مصر