داليا البحيري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. وغادة عبدالرازق تعلق (صورة)

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة داليا مصطفى متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، والتي تفاعلت معها النجمة غادة عبدالرازق.

ونشرت داليا صورة لها مع صديقتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان سهرة قصير يناسب الأجواء.

نالت الصور إعجاب المتابعين الذين، جاءت تعليقاتهم كالتالي: "فنانة رائعة وجميلة"، "حلوة الصورة"، "ملكة جمال يا نجمة"، "مفيش في حلاوتك".

شاركت داليا مصطفى في مسلسل "روج أسود"، من بطولة رانيا يوسف، مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، غادة طلعت، كريم العمري، عابد عناني، محمد الدسوقي، من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، تأليف أيمن سليم إنتاج ممدوح شاهين.

اقرأ أيضا..

بالصور.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور والجمهور يغازلها

بعد شهادته على خطوبة اثنين من معجبيه.. تامر حسني: "هشتغل مأذون"