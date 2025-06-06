هكذا هنأت يسرا متابعيها على السوشيال ميديا بعيد الأضحى

كتب - معتز عباس:

حرصت النجمة يسرا على تهنئة جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشرت يسرا صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث ظهرت مرتدية فستان أسود طويل، وعلقت: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات".

جدير بالذكر أن يسرا تشارك الفترة الحالية في بطولة فيلمين، الأول "الست لما" بطولة ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.

والفيلم الثاني يحمل اسم "بنات فاتن" وبدأت تصويره قبل سفرها إلى مهرجان كان، ويشارك في بطولته هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث. والفيلم من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج محمد نادر.

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