بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ شام الذهبي بعد إعادة فتح عيادتها في مصر

كتب - معتز عباس:

شاركت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة نصري،متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت شام مجموعة صور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة مميزة، وعلقت: "يمكنني أن أشعر بك".

تفاعل المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "شامية القمر "، "قلبي الصغير لا يتحمل"، "عسل الله يحميكي"، "ملامحك جميلة"، "جميلة بشكل مش طبيعي".

View this post on Instagram A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)



واحتفلت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، بإعادة فتح عيادتها في مصر، وذلك عقب استيفاء جميع الاشتراطات الطبية المطلوبة منها.

وتحرص شام الذهبي دائمًا على مشاركة لحظات خاصة من حياتها العائلية، كما تظهر في العديد من المناسبات الاجتماعية برفقة والدتها.

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