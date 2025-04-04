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الحزن يسيطر على الفنان نضال الشافعي في جنازة زوجته (صور)

12:37 م الجمعة 04 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جنازة زوجة نضال الشافعي 1
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    نضال الشافعي في جنازة زوجته (1)
  • عرض 9 صورة
    نضال الشافعي يحمل نعش زوجته هند
  • عرض 9 صورة
    نضال الشافعي يحمل نعش زوجته
  • عرض 9 صورة
    نضال الشافعي
  • عرض 9 صورة
    نعش زوجة نضال الشافعي
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    محسن منصور يحمل نعش زوجة نضال الشافعي
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    خروج نعش زوجة نضال الشافعي من المسجد
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كتب- هاني صابر:

تصوير- هاني رجب:

سيطر الحزن على وجه الفنان نضال الشافعي في جنازة زوجته هند محمد علي التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس.

وظهر مدى تأثر نضال الشافعي على رحيل زوجته وأم أولاده الأربعة خلال مراسم تشييع الجنازة.

ورحلت عن عالمنا مساء الخميس 3 أبريل، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

ونشر عزمي صورة قديمة تجمعه بنضال وزوجته الراحلة أثناء أدائهم مناسك العمرة بملابس الإحرام، وعلق "انتقلت إلى رحمة الله السيدة هند زوجة صديقي الفنان نضال الشافعي الله يرحمها، ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحه والدعاء".

جدير بالذكر أن نضال الشافعي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل الأميرة ضل الحيطة، ودارت أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي رومانسي، والعمل من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، إخراج شيرين عادل.

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