زارا البلوشي تثير الجدل بتصريحاتها حول طلاقها للمرة الرابعة

كتبت- سهيلة أسامة:

أثارت الفنانة العُمانية زارا البلوشي، جدلًا بعد تصريحاتها، عن الطلاق للمرة الرابعة، خلال مقطع فيديو نشره حساب Et بالعربي على موقع "إنستجرام.

وقالت "زارا" خلال الفيديو: "كان يقول لي إنتي واخدة رجال، فلا تتطلبي مني شيئًا، لا مهر ولا بيت، بعد ما جلست معاه، وصلت لدرجة إني ما أقدر أكمل معاه، ومو راح أطلب حقي، أنا بس بطلب إن الحياة تمشي، وأصير أتب، وأصمت، وأن اللي أدفع، وأنا اللي أشيل، ورب الكعبة أحس إني شايلة أحد على كتفي، المسئولية تعب أعمل كل شي لحالي تنازلت عن كل شي".

وأضافت: "كان عندي بيت مسددة إيجاره 3 سنين لأني ما بدي أطلع منه، وشوي شوي، صار البيت في مكان أرخص، وشوي شوي قالي ما في بيت، بعد ده كله قررت إن أنا انفصل بحب وتفاهم".

زارا البلوشي، ممثلة عمانية من مواليد 12 مايو 1981، ومولودة ومقيمة بالمملكة العربية السعودية، وشاركت بعدة أعمال من بينهم: الخادمة، طاش ما طاش، أيام وليالي، ماشي.

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