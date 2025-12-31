حل النجم أحمد السقا ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة.

وقال أحمد السقا إنه يتواصل مع عادل إمام من وقت للتاني، قائلًا: "بكلمة في تواصل من وقت للتاني لما تسمح الظروف هو زي الفل وياريت الناس تسيبها من كل اللي بيتقال".

ووجه السقا رسالة لـ عادل إمام: " الله يديك الصحة وكل سنة وحضرتك طيب،بنستمتع بيك لما بنسافر بلاد معينة في المغرب والخليج مصر بتتعرف بيك لما يشوفونا يبلغونا سلموا لنا على عادل إمام، حضرتك قيمة وقامة، وعندنا خوفو وخفرع ومنقرع وعادل إمام".

يذكر أن، أحمد السقا يخوض بطولة فيلم "هيروشيما" ويشاركه البطولة باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هدى الإتربي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال.

