أكدت بسنت رضا ابنة الفنانة الراحلة هند رستم أن والدتها لم تحصل على تكريم يليق بتاريخها الفني داخل مصر، وذلك خلال بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقالت: "أنا شايفة إن أمي متكرمتش في بلدها زي ما اتكرمت بره، لما سافرت لوكارنو كانوا عارفين إن الفنانة اللي عملت فيلم باب الحديد والمخرج جايين، وكان في ميدان كبير جدًا، عملوا شاشة ضخمة، وجهزوا قعدة في الميدان والناس كلها حضرت، المسؤول عن المهرجان هناك وطّى وباس رجليها".

وأضافت: "ندمت إني ما لحقتش أصور، كانت في الأوتيل والناس مجنونة بهند، وأنا كنت معاها وبحب التصوير، بس ملحقتش".

وتابع مجدي الجلاد: "لم يتم تكريمها في بلدها التكريم الذي تستحقه"، لترد قائلة: "كنا بنشوف استقبالها بره عامل إزاي، وكان في شخص في أمريكا بيحب الفن، بعت لمامتي أربع كتب هو كاتبهم عنها وعن رأي الخارج فيها، هي كان بيجيلها إشباع من بره لأنها مش بتلاقيه في مصر، ليه؟ لأنها ما كانتش بتكلم حد ولا تقول شوفتوا فيلمي، ما عندهاش الحتة دي، والفنان لازم يكون متواجد".

واستكملت: "لما الكتب وصلتلها حست بإشباع كبير، ومفيش حاجة تانية كانت هتغطيه. وأنا حكيت الكلام ده في برنامج، ردت عليّا إحدى الناقدات الفنيات وقالت: إيه الهطل اللي بتقوليه ده؟ والمذيعة قاعدة منبهرة بالكلام. أنا آسفة، هند رستم مش هيتعمل عليها هطل، وأعمالها إنتي مش فاهماها. أطلبي شوفي الكتب وبعدين اكتبي هطل ولا مش هطل. اللي زعلني إنك ما تديش قيمة لهند رستم، والكلام ده كان بعد وفاة ماما".

وفي ختام الحوار، سألها الجلاد إذا كان عدم حصول والدتها على تكريم لائق قد تسبب لها في وجع، لترد: "كان مسبب لها قرف"، على حد وصفها، مؤكدة أن ذلك كان من أسباب اعتزالها الفن.

