بـ"فستان أحمر".. كارول سماحة تحتفل بالكريسماس والجمهور يغازلها (صور)

شاركت المطربة كارول سماحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور لها احتفالا بالكريسماس.

ونشرت كارول سماحة، الصور التي ظهرت مرتدية فيها فستان أحمر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " ملفوفة باللون الأحمر، الكريسماس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "العيد بيحلى بوجودك معنا، أحلى واحدة، القمر كله، عسل أوي، الفستان روعة عليكي، كل سنة وانتي طيبة".

يذكر أن، كارول سماحة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في بيروت، وأحيت قبله حفلا في أمستردام.