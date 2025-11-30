يسرا عن فيلم الست: "منى زكي شبه أم كلثوم بنسبة 100%"

أشادت النجمة يسرا بـ الدور الذي تؤديه النجمة منى زكي في فيلم "الست"، والمنتظر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.



وعن شخصية كوكب الشرق أم كلثوم التي تقدمها منى زكي، أكدت يسرا في تصريحات لبرنامج "Et بالعربي": " "اقعدوا اتفرجوا على فيلم عظيم لفنانة حلوة أوي وعظيمة جدًا، والمخرج الرائع هو مروان حامد".



وعن طرح تريلر فيلم "الست"، عقبت قائلة: "شوفت التريلر وانا عارفه قد ايه بيشتغلوا فيه وقد ايه التريلر فجاءني وحبيته اوي وباركت لمروان على طول، شغل محصلش، واقتنعت بالمكياج المعمول واللوك بنسبة 100% منى زكي تشبه أم كلثوم، المخرج عليه عامل عظيم مع أي ممثل، ومنى ممثلة كبيرة جدًا ومهمة في جيلها، وشايفة إنها من أهم خطواتها الفنية بدون شك".

أحداث وتفاصيل فيلم الست



يستعرض فيلم الست السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز محطات حياتها الفنية والشخصية، وعلاقتها بالوسط الفني والسياسي في ذلك الوقت.

يشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

آخر مشاركات منى زكي في السينما

يذكر أن آخر مشاركات منى زكي السينمائية بفيلم "رحلة 404" عام 2024، واذلي تدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفرها إلى (مكة) لأداء فريضة الحج، تتورط (غادة) في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، من أجل جمع مبلغ مالي كبير، وتتوالى الأحداث.



