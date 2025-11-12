كتبت- سهيلة أسامة

تصوير- إسلام فاروق

تألقت الفنانة هالة سرحان بإطلالة أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46.

وظهرت هالة مرتدية فستانًا أحمر لامعًا بتصميم أوف شولدر وقصة ذيل السمكة، مزينًا بحزام مرصع بالكريستال عند الخصر وببروش أنيق على الصدر.

وشهد المهرجان حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والإعلام في الساعات الأولى من الافتتاح.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وهو الوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس.

تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب أبرز نجوم الفن والصناعة السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. انهيارمحمود الليثي في عزاء إسماعيل الليثي

الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي