بعد حضور زفافهما.. دينا توجه رسالة لـ إيناس الدغيدي وزوجها

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة دينا، رسالة للمخرجة إيناس الدغيدي وزوجها رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، بعد حضورها حفل زفافهما الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

ونشرت دينا، صورة لها خلال حضور حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف ألف مبروك لأصدقائي وأخواتي أحمد وإيناس الدغيدي وربنا يسعدهم ويهنيهم يا رب".

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف إيناس الدغيدي منهم يسرا وإلهام شاهين وهالة صدقي وهاني رمزي وحسين فهمي.

وكان جمهور المخرجة إيناس الدغيدي، فوجيء مؤخرا بقرار إلغاء حفل زفافها، موضحة أنه سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك نظرا لتعرضها للتنمر والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت"الدغيدي" صورة لها مع زوجها عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: "أصدقائي الغالين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة، ولا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العائلة فقط، لكم أصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله.. ولن يعرفه الحآسدين والحاقدين وعقبال عندكم يا حبايب، إيناس.. أحمد".