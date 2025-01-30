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"18 مليون زائر ومكلمين".. تركي آل الشيخ يحتفي بنجاح فعاليات "موسم الرياض"

08:25 م الخميس 30 يناير 2025
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    النجم العالمي مورجان فريمان
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    المستشار تركي آل الشيخ
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    كواليس موسم الرياض
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    ماثيو ماكونهي من كواليس حفل جوي أوورد
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    كواليس فعاليات موسم الرياض
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كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الاحتفال بنجاح فعاليات "موسم الرياض"، الذي يشهد حضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية.

ونشر تركي مقطع فيديو من كواليس فعاليات "موسم الرياض" عبر حسابه على "X"، أوضح خلاله العديد من الفعاليات التي شهدت حضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم، منها حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، إلى جانب العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية وكتب: "18 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، عاشوا المتعة مع الفعاليات والتجارب الترفيهية في موسم الرياض، حتى الان، الموسم ما خلص وباقي مكملين".

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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المستشار تركي آل الشيخ نجاح فعاليات موسم الرياض 18 مليون زائر بموسم الرياض رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية
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