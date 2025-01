"18 مليون زائر ومكلمين".. تركي آل الشيخ يحتفي بنجاح فعاليات "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الاحتفال بنجاح فعاليات "موسم الرياض"، الذي يشهد حضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية.

ونشر تركي مقطع فيديو من كواليس فعاليات "موسم الرياض" عبر حسابه على "X"، أوضح خلاله العديد من الفعاليات التي شهدت حضور نخبة من ألمع النجوم حول العالم، منها حفل توزيع جوائز "Joy Awards"، إلى جانب العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية وكتب: "18 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، عاشوا المتعة مع الفعاليات والتجارب الترفيهية في موسم الرياض، حتى الان، الموسم ما خلص وباقي مكملين".

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

18 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم عاشوا المتعة مع الفعاليات والتجارب الترفيهية في #موسم_الرياض حتى الآن، الموسم ما خلص وباقي مكملين 😎🔥



18 million visitors from around the world enjoyed the entertainment events and experiences at #RiyadhSeason …and We still have more 😎🔥… pic.twitter.com/Lx4wdgl6Jz