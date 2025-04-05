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بحضور نجوم الفن ومشاهير.. 25 صورة من عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي

10:37 م السبت 05 أبريل 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أشرف زكي وروجينا
  • عرض 25 صورة
    الفنان إدوارد يقدم واجب العزاء في زوجة الفنان نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    أحمد زاهر يواسي نضال الشافعي في وفاة زوجته
  • عرض 25 صورة
    رياض الخولي يقدم واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    ريهام عبدالغفور تصل عزاء زوجة نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    سامح حسين يواسي نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    بيومي فؤاد يواسي نضال الشافعي في وفاة زوجته
  • عرض 25 صورة
    صلاح عبدالله ومحمد رياض
  • عرض 25 صورة
    طارق علام يواسي نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    لقاء سويدان تقدم واجب العزاء في زوجة الفنان نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    محمد إمام يحضر عزاء زوجة نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    إسلام جمال يقدم واجب العزاء في زوجة الفنان نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    محمد جمعة في عزاء زوجة نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    محمد محمود عبد العزيز يقدم واجب العزاء في زوجة الفنان نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    سماء ابراهيم تحضر عزاء زوجة الفنان نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    محمد ثروت في عزاء زوجة نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    مي نور الشريف تقدم واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في عزاء زوجة نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    نضال الشافعي وصلاح عبدالله
  • عرض 25 صورة
    نضال الشافعي يستقبل المعزين في عزاء زوجته
  • عرض 25 صورة
    نضال الشافعي يصل عزاء زوجته رفقة ابنته
  • عرض 25 صورة
    هاني رمزي يشارك في عزاء زوجة نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    مي كساب تقدم واجب العزاء في زوجة الفنان نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    محمود البزاوي يواسي نضال الشافعي في وفاة زوجته
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كتب - معتز عباس:
تصوير / هاني رجب
حرص نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء في وفاة زوجة الفنان نضال الشافعي، والتي توفيت يوم الخميس الماضي.
وتلقى نضال الشافعي عزاء زوجته المقام بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد - مدخل زايد 2000 بميدان اسبكترا، واستقبل المعزين الذين حرصوا على تقديم الدعم والمواساة.
واستقبال نضال المعزين من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم الإعلامي طارق علام، الفنان أحمد زاهر، الفنان محمد إمام، الفنان محمد رياض، الفنان محمود عبدالمغني، الفنانة دنيا، الفنان محمود البزاوي، الفنان إياد نصار، الفنان محمد جمعة، الفنان أحمد عصام، المنتج هشام عبد الخالق.

كما حرص على حضور العزاء الفنان هاني رمزي، الفنان رياض الخولي، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة بشرى، الفنان أحمد بدير، الفنانة سماء إبراهيم، الفنانة ريهام عبدالفغور، الفنانة لقاء سويدان، الفنان إدوارد، الفنان سامح حسين، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، الفنانة مي كساب، الفنان محمد محمود، الفنان محمد محمود عبدالعزيز، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان إسلام جمال.
يذكر أن زوجة الفنان نضال الشافعي، رحلت عن عالمنا الخميس الماضي 3 أبريل، وأعلن الخبر الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

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عزاء زوجة نضال الشافعي نضال الشافعي نجوم الفن
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