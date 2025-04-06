أول تعليق من مي عمر على إعلان زوجها محمد سامي اعتزال إخراج المسلسلات

كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة مي عمر على قرار المخرج محمد سامي بالابتعاد عن الدراما والإخراج الفترة المقبلة، خاصة بعد الانتقادات التي طالت مسلسلي "إش إش" و"سيد الناس".

وحلت مي عمر ضيفة ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، لتكشف عن كواليس قرار اعتزال محمد سامي الإخراج، قائلة: "محمد كان واخد القرار من قبل رمضان هو عمل مسلسلات كتير ومسلسلات الحقيقة مرهقة جدا في تصويرها".

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وأضافت: "هو واخد القرار قبل رمضان وقالي أريح شوية وأشحن نفسي وطاقتي وبعدين أرجع تاني، أنا ساعات كتير كنت بقوله متشتغلش رمضان الجاي وريح المسلسلات متعبة جدا، هو بيقعد يكتب ويحضر ويجهز ويقعد مع ممثلين ويتابع ديكور ولبس ومزيكا ومونتاج بالنسبة لنا إحنا ممثلين شغلنا 4 شهور هو شغله 9 شهور وسنة، وما بيلحقش يعمل حاجة تانية".

وأتمت: "محمد عنده خطوة مهمة شغال عليها هيخلصها ويعمل حاجات اللي نفسه فيها ويرجع تاني".