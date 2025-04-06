هيفاء وهبي جريئة وهنا الزاهد بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة في السطور التالية:

هيفاء وهبي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت إعجاب جمهورها.

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها إطلالة جريئة مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

غادة طلعت

نشرت الفنانة غادة طلعت، صورة لها من كواليس تصوير مسلسل قهوة المحطة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قهوة المحطة".

رنا سماحة

ظهرت الفنانة الشابة رنا سماحة، بإطلالة صيفية جريئة أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل، متابعيها إطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فتاة الفانيليا".

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير، أحدث ظهور لها على إنستجرام، وعلقت: "في عيد ميلادي الـ ٣٨ .. النهاردة مش مجرد رقم جديد، النهاردة وقفة مع نفسي، وبصّة ورا على كل خطوة، كل خُسارة، كل ضحكة، وكل دمعة. عدّيت على حاجات كتير، اتكسرت واتآلمّت، اتحبيت واتخذلت، وقعت وقومت، لكن فوق كل ده، اتعلمت".

نيكول سابا

ظهرت الفنانة نيكول سابا، بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام،وعلقت: "صباح الخبر".