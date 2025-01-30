"الزمالك في القلب".. مدحت العدل يدعم لاعبي ومجلس إدارة النادي قبل مباراته مع بيراميدز

كتب- مروان الطيب:

كشف السيناريست الكبير، مدحت العدل، عن تواجده داخل القلعة البيضاء، نادي الزمالك، وذلك دعمًا منه لفريق الكرة الأول بالنادي قبل ساعات من إقامة مباراتهم في الدوري المصري أمام نادي بيراميدز، المقرر إقامته مساء غدًا الجمعة.

ونشر مدحت العدل صور من داخل نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهر خلالها مع عدد من اللاعبين، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النادي، وكتب: "معًا لدعم الزمالك، الزمالك في القلب".

ومن المعروف عن السيناريست، مدحت العدل انتمائه لجماهير نادي الزمالك، ودائمًا ما يحرص التعليق على مباريات الفريق سواء محليًا أو قاريًا.

يذكر أن، آخر مشاركات السيناريست مدحت العدل كانت بمسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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