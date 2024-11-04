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صور- افتتاح استديوهات الحصن "بيج تايم" في الرياض برعاية تركي آل الشيخ

05:59 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    استوديوهات الحصن بيج تايم برعاية الهيئة العامة للترفيه
  • عرض 8 صورة
    استوديوهات الحصن في الرياض
  • عرض 8 صورة
    استوديوهات الحصن بيج تايم في الرياض
  • عرض 8 صورة
    كواليس استعدادات افتتاح استوديوهات الحصن بيج تايم
  • عرض 8 صورة
    استوديوهات الحصن بيج تايم
  • عرض 8 صورة
    افتتاح استوديوهات الحصن بيج تايم في الرياض
  • عرض 8 صورة
    كواليس افتتاح استديوهات الحصن بيج تايم
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كتب- مروان الطيب:

يفتتح مساء اليوم الاثنين استديوهات الحصن "بيج تايم" في الرياض برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وتعد استديوهات الحصن بيج تايم هي أكبر وأحدث وجهة لصناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني في الشرق الأوسط.

وروج المستشار تركي آل الشيخ لافتتاح استديوهات الحصن "بيج تايم" من خلال بث مباشر للحدث الفني المرتقب عبر عدد من القنوات الفضائية منها مجموعة "MBC" في تمام الساعة السابعة مساء، وشبكة قنوات روتانا إلى جانب الراي و"LBC" اللبنانية وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق مساء.

وسيشهد افتتاح استديوهات الحصن "بيج تايم" حضور العديد من أبرز النجوم والمشاهير والشخصيات العامة من مختلف أنحاء الوطن العربي، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالمشاريع المقرر إنتاجها خلال الفترة المقبلة تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج لفعاليات "موسم الرياض" ما بين الفنية والرياضية والثقافية والتي تشهد حضور جماهيري كبير، إلى جانب حضور ألمع الأسماء في مختلف المجالات من حول العالم وسط تغطية إعلامية عالمية، كان آخرها بطولة التنس العالمية "6 Kings Slam" التي شهدت مشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضة التنس حول العالم وسط منافسة شرسة.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف عن دعم عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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بيج تايم المستشار تركي آل الشيخ استديوهات الحصن بيج تايم موسم الرياض الهيئة العامة للترفيه المملكة العربية السعودية
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