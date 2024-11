صور- افتتاح استديوهات الحصن "بيج تايم" في الرياض برعاية تركي آل الشيخ

كتب- مروان الطيب:

يفتتح مساء اليوم الاثنين استديوهات الحصن "بيج تايم" في الرياض برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وتعد استديوهات الحصن بيج تايم هي أكبر وأحدث وجهة لصناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني في الشرق الأوسط.

وروج المستشار تركي آل الشيخ لافتتاح استديوهات الحصن "بيج تايم" من خلال بث مباشر للحدث الفني المرتقب عبر عدد من القنوات الفضائية منها مجموعة "MBC" في تمام الساعة السابعة مساء، وشبكة قنوات روتانا إلى جانب الراي و"LBC" اللبنانية وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشر دقائق مساء.

وسيشهد افتتاح استديوهات الحصن "بيج تايم" حضور العديد من أبرز النجوم والمشاهير والشخصيات العامة من مختلف أنحاء الوطن العربي، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالمشاريع المقرر إنتاجها خلال الفترة المقبلة تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج لفعاليات "موسم الرياض" ما بين الفنية والرياضية والثقافية والتي تشهد حضور جماهيري كبير، إلى جانب حضور ألمع الأسماء في مختلف المجالات من حول العالم وسط تغطية إعلامية عالمية، كان آخرها بطولة التنس العالمية "6 Kings Slam" التي شهدت مشاركة نخبة من ألمع نجوم رياضة التنس حول العالم وسط منافسة شرسة.

