أحمد العوضي يطلق مسابقة جديدة.. والجائزة "جاكيت فهد البطل"

كتبت- سهيلة أسامة:

أطلق الفنان أحمد العوضي مسابقة جديدة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أعلن خلالها عن جائزة مميزة وهي "جاكيت فهد البطل"، الذي ارتداه خلال أحداث مسلسله "فهد البطل" الي عُرض في موسم دراما رمضان 2025.

وشارك العوضي صورة له عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "واحد من إخواتي هياخد جاكيتة فهد البطل.. يا ترى مين؟ دي جاكيتة النهاردة، وبكرة الجاكيتة الخضرا".

وتفاعل الجمهور مع منشوره، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "هيبقى اسمه فهد البطل برضه ولا إيه؟"، ليرد العوضي مازحًا: "معروفة"، فيما كتب آخر: "دي اتهرت لبس يا فنان"، ليرد العوضي: "حصل".

مسلسل "فهد البطل" تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، يارا السكري، صفوة، غادة طلعت، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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