بإطلالة غريبة.. أحدث ظهور لنجل عمرو سعد مع والدته احتفالا بعيد ميلاده

كتبت- نوران أسامة:

شاركت شيماء فوزي، طليقة الفنان عمرو سعد، جمهورها صورة جديدة تجمعها بابنها رابي سعد، وذلك احتفالًا بعيد ميلاده.

ونشرت شيماء الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "الحب كله.. كل سنة وإنت طيب، ربنا يحميك".

وظهر رابي بإطلالة غريبة لفتت الأنظار، ونالت تفاعل المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: "تبارك الله"، ياروحي"، "كبر خالص"، "عقبال 100 سنة"، "اللهم بارك".

من جانب آخر شارك الفنان عمرو سعد شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، وشاركه البطولة كلًا من إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

اقرأ ايضًا:

مادلين طبر مع ضحية النمر في فيديو قديم وتكشف تعرضها لهجوم من أسد

جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله حاتم (صور)



