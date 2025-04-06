ناهد السباعي تنشر صورًا أثناء قضاء الإجازة في واحة سيوة (صور)

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء قضائها عطلة العيد في واحة سيوة.

ونشرت ناهد مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة مرتدية فستان طويل، والتي تفاعلت معها الفنانة إنجي كيوان.

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مسلسل "أشغال شقة" كان آخر أعمال ناهد السباعي، والذي ضم هشام ماجد، وأسماء جلال، وشيرين، وسلوى محمد علي، مصطفى غريب، ومحمد محمود، ومحمد عبد العظيم.

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