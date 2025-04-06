"هتوحشنا يا ميشو".. إلهام شاهين تنعى رجل الأعمال ميشيل أحد

كتب - معتز عباس:

حرصت النجمة إلهام شاهين على نعى رجل الأعمال ميشيل أحد الذي توفي ظهر اليوم الأحد.

ونشرت إلها صورة تجمعها بـ ميشيل أحد وكتبت: "أنعى ببالغ الحزن والأسى صديقي العزيز الغالي جدا ميشيل أحد .. رجل الأعمال السكندري .. الصديق الجميل .. الروح الحلوه و النفس الصافيه .. المحب لأصدقائه .. سأفتقده جدا جدا .. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ..خالص عزائي لأسرته وأصدقائه وكل محبيه .. هتوحشنا يا ميشو جدا".

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كما علقت الفنانة دنيا عبدالعزيز، وكتبت: "الله يرحمه كان راجل جميل وشيك ومحترم وبيحب كل الناس".

ونعت النجمة ليلى علوي رحيل ميشيل أحد، وكتبت: "من أجمل وأرقي الناس الله يرحمه".

يذكر أن ميشيل أحد، تعرض لوعكة صحية مفاجئة قبل نحو 10 أيام، نقل على أثرها المستشفى، وخضع لإجراء قسطرة في القلب، لكنه عانى من مضاعفات خطيرة.

وأعلنت الأسرة فى وقت سابق اليوم، وفاة ميشيل أحد، دون الكشف عن موعد ومكان الجنازة.

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