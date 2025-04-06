بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة والجمهور يغازلها (صور)

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت سارة الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير.

ونالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "جميلة اوي"، "عيونك قمر"، "مذهلة بجد"، "قمر يا روحي"، "سكر الحياة يا قمر".

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يذكر أن، آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، وم وإخراج محمد أسامة.

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