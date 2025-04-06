إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة والجمهور يغازلها (صور)

06:20 م الأحد 06 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة سارة سلامة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة سارة سلامة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة سارة سلامة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة سارة سلامة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة سارة سلامة
  • عرض 7 صورة
    الفنانة سارة سلامة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت سارة الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير.

ونالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "جميلة اوي"، "عيونك قمر"، "مذهلة بجد"، "قمر يا روحي"، "سكر الحياة يا قمر".

View this post on Instagram

A post shared by Sarah (@sarahahmedsalama)


يذكر أن، آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، وم وإخراج محمد أسامة.

اقرأ أيضا..
أحمد العوضي يطلق مسابقة جديدة.. والجائزة "جاكيت فهد البطل"

بعد إعلانه المثير.. تفاصيل حفل محمد رمضان بأمريكا: "يمكن مدخلش أمريكا تاني بعد الحفلة دي"

سارة سلامة نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق