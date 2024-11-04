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فيديو| بكاء منى زكي في مهرجان البحرين السينمائي لهذا السبب

06:12 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
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    منى زكي
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    بكاء وتأثر منى زكي
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    تأثر منى زكي في مهرجان البحرين السينمائيي
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كتب- مروان الطيب:

لم تتمالك النجمة منى زكي دموعها خلال تواجدها بفعاليات مهرجان البحرين السينمائي، بسبب تذكرها دعم الوسط الفني لها خلال الفترة الماضية بعد الانتقادات التي تعرضت لها ودخلت بسببها في حالة اكتئاب.

وتحدثت منى زكي خلال حضورها جلسة نقاشية حول المرأة في صناعة السينما ضمن فعاليات مهرجان البحرين السينمائي وقالت عن دعم الوسط الفني لها: "دي كانت حاجة كبيرة، كانت مساندة كبيرة أوي من الوسط ليا فعلا، شكرًا شكرًا من هنا لمليون مرة".

واحتفلت منى زكي مؤخرًا بعد اختيار فيلمها "رحلة 404" من قبل نقابة المهن التمثيلية لتمثيل مصر في جوائز أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة الشهيرة في الأوسكار، حيث تم اختيار الفيلم من قبل لجنة مشكلة من السينمائيين والنقاد المستقلين، وفاز الفيلم بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة.

وتواصل النجمة منى زكي تصوير مشاهدها من فيلم "الست" الذي تجسد خلاله السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم ويشاركها البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية، والفيلم من إنتاج صندوق "بيج تايم" تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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مهرجان البحرين السينمائي منى زكي المرأة في صناعة السينما
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