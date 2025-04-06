منة عرفة تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. والجمهور: "كبرت.. وأكلت الجو"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة منة عرفة الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وشاركت منة صورها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "كبرت وأكلت الجو"، "جميلة"، "منوره وزي القمر"، أجمل إحساس في ظهورك".

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وشاركت منة عرفة في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي عرض في رمضان 2025 من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، إنجي كيوان، أنوشكا، حنان سليمان، صلاح عبدالله، وآخرين.

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