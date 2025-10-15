بطولة بيومي فؤاد.. موسم الرياض يطرح تذاكر مسرحية "النداء الأخير"

أعلن موسم الرياض عن طرح تذاكر المسرحية الكوميدية "النداء الأخير"، التي تقدم عروضها على مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي، خلال الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر 2025، بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا.

وتحكي المسرحية قصة موظف حكومي متقاعد يدخل عالم الخطابة بدافع الحاجة المادية، ليجد نفسه وسط مواقف طريفة وصراعات يومية مع الآخرين، في قالب اجتماعي مرح يعكس الواقع بأسلوب كوميدي.

ويشارك في البطولة كل من: أحمد العونان، بيومي فؤاد، سعد بخيت، سلطان الفرج، ميس كمر، سلوى بخيت، نورة العميري، ومحمد عاشور.

وتُعرض المسرحية من الساعة 9 مساءً حتى 12 بعد منتصف الليل.

ويواصل موسم الرياض تقديم عروض مسرحية متنوعة تجمع بين الكوميديا والدراما والرعب وقصص المغامرة.