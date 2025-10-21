إعلان

بفستان أسود.. جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار على الريد كاربت


كتبت- شيماء مرسي

10:22 م 21/10/2025
تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة جذابة خلال حضورهم اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت جيهان فستان طويل كت باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الفضي.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة جذابة الفنانة جيهان الشماشرجي مهرجان الجونة

إعلان

