إعلان

جيهان الشماشرجي بلوك مختلف في خامس أيام مهرجان الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

10:07 م 20/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة جيهان الشماشرجي
  • عرض 6 صورة
    الفنانة جيهان الشماشرجي
  • عرض 6 صورة
    الفنانة جيهان الشماشرجي
  • عرض 6 صورة
    الفنانة جيهان الشماشرجي
  • عرض 6 صورة
    الفنانة جيهان الشماشرجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة أنيقة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت جيهان فستان طويل بالون البيج بصيحة الكم الواحد ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وحقيبة باللون البيج.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

الفنانة جيهان الشماشرجي الجونة مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الخارجية الأمريكية لمصراوي: ملتزمون بتنفيذ اتفاق السلام في غزة
هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ الشعبة تجيب
بودكاست مصراوي| استشاري جهاز هضمي يقدم روشتة ذهبية لعلاج الكبد الدهني (فيديو)