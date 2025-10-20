جيهان الشماشرجي بلوك مختلف في خامس أيام مهرجان الجونة

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بإطلالة أنيقة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت جيهان فستان طويل بالون البيج بصيحة الكم الواحد ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وحقيبة باللون البيج.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.