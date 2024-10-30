بإطلالة جريئة.. ركين سعد تخطف الأنظار في سابع أيام الجونة

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة



كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة ركين سعد، خلال حضورها فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة ساحرة.



وأطلت مرتدية فستان طويل لامع باللون الأسود، ونسقت معه مجوهرات مكونة من كولية وحلق وخاتم باللون الفضي، ونسقت أسفلة هيلز بنفس اللون، وكلاتش سوداء.



واعتمدت مكياجا قويا، ورسمت عيون سموكي، واختارت تصفيفة الشعر الأنسيابي المنسدل على الجانبين.