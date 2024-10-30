مهرجان الجونة

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بإطلالة جريئة.. ركين سعد تخطف الأنظار في سابع أيام الجونة

09:02 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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    ركين سعد على الريد كاريت
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    ركين سعد في اليوم السابع لمهرجان الجونةى
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    ركين سعد على السجادة الحمراء
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    إطلالة ركين سعد
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كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة ركين سعد، خلال حضورها فعاليات اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة ساحرة.


وأطلت مرتدية فستان طويل لامع باللون الأسود، ونسقت معه مجوهرات مكونة من كولية وحلق وخاتم باللون الفضي، ونسقت أسفلة هيلز بنفس اللون، وكلاتش سوداء.


واعتمدت مكياجا قويا، ورسمت عيون سموكي، واختارت تصفيفة الشعر الأنسيابي المنسدل على الجانبين.

اليوم السابع بمهرجان الجونة ركين سعد في مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة
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