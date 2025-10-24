6 صور.. بشرى تخضع لجلسة تصوير جريئة بالجونة قبل حفل الختام الليلة

قبل ساعات من حفل الختام.. نجمات أثرن الجدل بفساتينهن بمهرجان الجونة (25

كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة بشرى، لجلسة تصوير جريئة بمدينة الجونة قبل ساعات من انطلاق حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

ونشرت بشرى، الصور التي ظهرت فيها نرندية فستان قصير، عبر حسابها على فيسبوك، ونالت من خلالهات إعجاب متابعيها.

وتقام اليوم الجمعة حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة التي أقيمت في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.