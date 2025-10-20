20 صورة لفنانات تألقن باللون الأسود في مهرجان الجونة السينمائي

يسرا تكشف سرا عن فيلم الإرهاب والكباب في ندوتها بمهرجان الجونة السينمائي

شيماء سيف تكشف سر عن يسرا.. ماذا قالت؟

يسرا تحكي موقفا جمعها بـ هالة صدقي وإلهام شاهين بعد خضوعها لعملية استمرت

تألقت عدد من الفنانات بفساتين سوداء أنيقة، على مدار ٤ أيام من فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي

ومن أبرز الفنانات اللاتي خطفن الأنظار بفساتين سوداء أنيقة: أمينة خليل، إلهام شاهين، ليلى علوي، شيرين رضا، هالة صدقي، لبلبة، شيري عادل، نيللي كريم، منة شلبي، والإعلامية مفيدة شيحة.

وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي يوم ١٦ أكتوبر، وتستمر حتى ٢٤ أكتوبر

مصراوي يعرض لكم ٢٠ صورة لفنانات تألقن باللون الأسود في مهرجان الجونة السينمائي.