تصوير- علاء أحمد:

أقيم اليوم الاثنين 20 أكتوبر ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي جلسة حوار المخرج الكبير شريف عرفة، أدارها الفنان عباس أبو الحسن، في منطقة البلازا على شاطئ البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من القائمين على المهرجان وضيوفه من النجوم.

شهدت الجلسة حضور النجمة يسرا، النجم حسين فهمي، الفنان نور النبوي، المدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، الفنان أحمد السعدني، السيناريست مريم نعوم، الفنانة بسنت شوقي.

وتحدث شريف عن مشواره الفني وفترة عمله كمساعد مع مخرجين كبار، كما كشف أن روحهم كانت تميز أفلامهم، وأنه تعلم منهم دون أن يكررهم.

