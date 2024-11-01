عمرو منسي: "الجونة السينمائي" مهرجانا جماهيريا وسيكون من أهم المهرجانات على مستوى العالم

الجونة- منى الموجي:

وجه عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، كلمة لحضور حفل ختام الدورة السابعة، مؤكدا أن خروجه للنور يأتي بسبب كتيبة كبيرة من العاملين فيه.

ووجه عمرو تحية لـ انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة سابقا، مشيرا إلى أن الأخير والفنانة بشرى تعاونا منذ العام الأول للمهرجان في الاهتمام بالصناعة، وهو أهم شيء بالنسبة للقائمين على المهرجان "ونحرص على أن يظهر ذلك للإعلام".

وشدد عمرو أن المهرجان بات حدث فني جماهيري وليس نخبوي، وأن أرقام الذين رغبوا في التسجيل بالدورة السابعة وكذلك عدد التذاكر التي قطعها الجمهور العادي لمشاهدة الأفلام وحضور الفعاليات تثبت ذلك.

وأضاف عمرو "وصلنا هذا العام لـ ٢٢ شركة من كل الدول العربية ومصر لدعم المشاريع الفني، وأرى أن هذا المهرجان سيكون من أهم المهرجانات على مستوى العالم لأن مصر تستحق وبها كل المقومات".

كما وجه المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، الشكر للمتواجدين في حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي على حضورهم الفعاليات التي أقيمت على مدار الأسبوع الماضي.

وتابع "وأوجه الشكر لمن حضر اليوم أشكرك على حضورك. قمنا بخطوة زيادة هذا العام لتعزيز مكانة المهرجان وأعتقد أن سيني سينما والhub دليل على إننا نسير في الطريق الصحيح".

وأضاف سميح "أقدم شكري لكل من عمل بهذا المهرجان، وتحديدا عمرو منسي لأنه تعب كثيرا هذا العام، وبدون الرعاة أعتقد أنني شخصيا سأشعر باليأس لأن كل عام يتكلف المهرجان مبالغ أكبر، أشكركم شكر خاص لأن المهرجان في النهاية إضافة لمصر وليس فقط لمدينة الجونة، وبإذن الله نتقابل في العام المُقبل بدورة جديدة ناجحة مثل هذه الدورة".

وقدمت حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي المُقام اليوم الجمعة ١ نوفمبر، المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال.

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، وعقب الانتهاء منه صعد على خشبة المسرح الفنان سيد رجب والفنانة سلوى محمد علي.

وتحدث الاثنان في فقرة خاصة عن النجمين الراحلين حسن يوسف "الولد الشقي" والمبهج صاحب الابتسامة التي لا تُنسى مصطفى فهمي، كما طلبا من الحضور الوقوف دقيقة حدادا على روحيهما.

ويشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، بينهم: نيللي كريم، سيد رجب، سلوى محمد علي، إنجي علاء، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، كامل الباشا، منة شلبي، أمينة خليل، رانيا محمود ياسين، محمد رياض.

المهرجان انطلقت فعاليات دورته السابعة يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، وشهدت أيامه التسعة فعاليات متنوعة، بين عروض الأفلام العربية والعالمية، والجلسات الحوارية والنقاشية والتي تحتفي بنجوم وصناع الفن وتناقش قضايا تخص السينما.