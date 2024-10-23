"أول مرة جونة".. ندوة نقاشية تجمع يوسف الشريف ونيللي كريم وكريم الشناوي بمهرجان الجونة

كتبت- منال الجيوشي

يشارك النجم يوسف الشريف للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث يشارك في ندوة عنوانها الفن والدراما وعلاقتها بمجتمعنا، وهل الإنتاج كافي في هذه النوعية؟

الندوة يتشارك فيها النجم يوسف الشريف، والنجمة نيللي كري، والمخرج كريم الشناوي، وسيحضر الفنان يوسف الشريف افتتاح المهرجان ويشارك في العديد من فعالياته

الجدير بالذكر أن يوسف يواصل تصوير فيلمه الجديد " ديربي الموت"، مع المخرج أحمد نادر جلال ومن إنتاج هيئة الترفيه السعودية.

في الوقت نفسه كان معالي المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن منذ أسبوع عبر صفحته على موقع فيسبوك، عن مسلسل جديد للنجم يوسف الشريف بدعم من موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه.

المسلسل سيتم عرضه بعد الموسم الرمضاني، و كتب آل الشيخ: "انتظروا مسلسل للفنان الأخ يوسف الشريف بدعم موسم الرياض و GeA … والمسلسل من إخراج حسين المنباوي وتأليف محمد الدباح، وطلبت منهم أن يعرض خارج رمضان، في اعتقادي أنه سيكون عودة قوية ليوسف الشريف ويكون من علامات المسلسلات العربية، بالتوفيق لهم إن شاء الله"

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل كوفيد ٢٥ والذي قدمه في الموسم الرمضاني ٢٠٢١

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