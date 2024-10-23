اختيار مصطفى كامل عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية

كتبت- منال الجيوشي

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية اختياره عضوا بمجلس المعهد العالي للموسيقى العربية، معربًا عن بالغ سعادته بذلك التكليف، كما قدم الشكر لكل من أسهم في نجاح مشواره الفني، وذلك بعد الإسهامات الكبيرة الذى حققها في منصبه خلال الفترة الماضية

وأعلن مصطفى كامل نقيب الموسيقيين فى منشورا وقال: اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا أسعدني وشرفني وزادني فخرًا اتصال تليفوني من أستاذ دكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقي العربية والسادة قامات مصر الفنية، أعضاء مجلس المعهد العالي لإبلاغي بخبر من أسعد الأخبار، ترشيحي وتكليفي عضوًا بالمجلس بالمعهد العالي للموسيقي العربية، وهذا شرف كبير لي انضمامي إلى مجلس الأساتذة الكبار الأكاديميين، شكرًا وحمدًا لله أولًا وأخيرًا.

وأضاف مصطفى كامل: شكرًا للسيد العميد وللسادة أعضاء مجلس المعهد العالي للموسيقي العربية وشكرًا زملائي بمجلس النقابة العامة والمحافظات شركاء النجاح والتقدم وشكرًا زملائي أعضاء الجمعية العمومية على الاحترام المتبادل والرقي في العلاقة بيننا، والتي كان لها طيب الأثر والصدى في نفوس المجتمع والجهات العليا والمؤسسات الموسيقية الرائدة والعريقة ذات القيمة والقامة، وبهذا التشريف العظيم والتنصيب الغالي والثمين يكون هذا التقدير الغالي هو رابع التقديرات المُشرفة خلال عامين قضيتهما أدير شئون أغلى وأعز وأحب الناس زملائي موسيقيين وفنانين مصر، الحمدلله كل الحمد والشكر لله كل الشكر.

ويعد هذا الترشيح والتنصيب هو الرابع خلال عامين فقط، منذ تولى الفنان مصطفى كامل منصب نقيب موسيقيين مصر، حيث سبق هذا الترشيح تنصيبه عضواً بالمجلس الأعلى للثقافة المصري ثم عضواً بالمجلس الأعلي للجامعات المصرية ثم عضواً بمجلس كلية التربية الموسيقية واليوم عضواً بمجلس المعهد العالي للموسيقي العربية بأكاديمية الفنون .