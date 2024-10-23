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طرح بوسترات جديدة لفيلم "الهوى سلطان" استعدادًا لعرضه بالسينمات

04:47 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    الهوى سلطان
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    الهوى سلطان.........
  • عرض 5 صورة
    الهوى سلطان..
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كتبت- نوران أسامة:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان"، بوسترات جديدة، وذلك عبر حسابهم الخاص بموقع "إنستجرام".

ومن المقرر أن يعرض فيلم "الهوى سلطان" قريبًا في جميع دور العرض، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

يشارك في بطولة الفيلم: منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، ومجموعة من ضيوف الشرف: خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشن" هاني نجيب وأحمد فهمي.

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فيلم الهوى سلطان منة شلبي فيلم رومانسي أحمد داوود أحمد خالد صالح
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