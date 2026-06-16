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بالصور| أحمد داود يتدرب على الملاكمة في كواليس فيلم الكراش

كتب : منى الموجي

06:31 م 16/06/2026 تعديل في 07:04 م
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    أحمد داود يتدرب على الملاكمة في كواليس فيلم الكراش
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    أحمد داود مع فريق فيلم الكراش
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    من كواليس فيلم الكراش
  • عرض 5 صورة
    أحمد داود في كواليس فيلم الكراش

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يروج الفنان أحمد داود لـ فيلم الكراش الذي تم طرحه مؤخرا في دور العرض السينمائي أمام الجمهور، وهو فيلمه الثاني بنفس الموسم إذ يشارك أيضا ببطولة فيلم إذما الذي تم طرحه في عيد الأضحى المبارك.

وينشر داود عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وخاصية القصص القصيرة صورا وفيديوهات من الكواليس، وبينها أثناء التدريب على رياضة الملاكمة، التي يمارسها في أحد مشاهد الفيلم الكوميدي.

فريق فيلم الكراش

فيلم "الكراش" يعرض حالياً في جميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، إذ انطلق عرضه في 11 يونيو.

الكراش، فيلم كوميدي رومانسي بطابع الصيف، ومن بطولة أحمد داود، باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.
فيلم إذما من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق.
ويستند الفيلم إلى رواية محمد صادق الصادرة عام 2020، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لـ هاني أسامة.

مسلسل بابا وماما جيران

كان أحمد داود شارك في الموسم الرمضاني 2026 بمسلسل بابا وماما جيران، بطولته إلى جانب ميرنا جميل، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، إخراج محمود كريم.
ويُعرض لـ داود حاليًا على المنصات الرقمية فيلم الهوى سلطان، بطولة منة شلبي، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج سي سينما أحمد فهمي.

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الملاكمة فيلم الكراش أحمد داود

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