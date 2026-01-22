"Sinners" يسيطر على ترشيحات الأوسكار 2026

سيطر فيلم الدراما والتشويق "Sinners" على ترشيحات الأوسكار هذا العام، إذ أعلنت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة ترشيحاتها لأفضل الأعمال السينمائية لعام 2026، وجاء فيلم "Sinners" في الصدارة بـ 16 ترشيحا.

وكانت الترشيحات كالتالي: "أفضل فريق عمل"، "أفضل تصوير سينمائي"، "أفضل مكياج"، "أفضل موسيقى تصويرية"، "أفضل أغنية"، "أفضل صوت"، "أفضل إخراج"، "أفضل ممثل في دور رئيسي"، "أفضل ممثل في دور مساعد"، "أفضل ممثلة في دور مساعد"، "أفضل نص سينمائي"، "أفضل تصميم إنتاجي"، "أفضل تصميم ملابس"، و"أفضل مونتاج"، "أفضل مؤثرات بصرية"، و"أفضل فيلم في العام".

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والتشويق حول عودة توأمان إلى مسقط رأسيهما، في محاولة لترك حياتيهما المضطربة، ويكتشفان أن شراً أعظم ينتظرهما.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 98 هذا العام يوم 16 مارس المقبل، ويقدم الحفل الإعلامي الأمريكي كونان أوبراين.

